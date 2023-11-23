Скотт Фостер о том, за что был удален Крис Пол: «Он продолжал жаловаться и получил второй технический за неспортивное поведение»

Теги Голден Стэйт Крис Пол Финикс НБА судьи Скотт Фостер Баскетбол

Судья НБА Скотт Фостер объяснил, за что был удален разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол в матче с «Финиксом» (117:125).

– Чем был расстроен Крис Пол? Что послужило поводом для первоначального обсуждения?

– Фол, зафиксированный против него на отметке 23,5 секунды до конца половины.

– За что Крис Пол получил первый технический фол?

– За неспортивное поведение.

– Как Крис Пол обострил ситуацию и получил второе техническое замечание, которое привело к его удалению?

– Он продолжал жаловаться и получил второй технический фол за неспортивное поведение, – заявил Фостер после окончания встречи.

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3 комментария

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icey_punk
Ответ Daff Rogers
Там важнее новость....Томпсон больше 20 очков набрал
Осар или Амен?
+3
-2
+1
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Daff Rogers
Там важнее новость....Томпсон больше 20 очков набрал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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