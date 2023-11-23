Скотт Фостер о том, за что был удален Крис Пол: «Он продолжал жаловаться и получил второй технический за неспортивное поведение»
Судья НБА Скотт Фостер объяснил, за что был удален разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол в матче с «Финиксом» (117:125).
– Чем был расстроен Крис Пол? Что послужило поводом для первоначального обсуждения?
– Фол, зафиксированный против него на отметке 23,5 секунды до конца половины.
– За что Крис Пол получил первый технический фол?
– За неспортивное поведение.
– Как Крис Пол обострил ситуацию и получил второе техническое замечание, которое привело к его удалению?
– Он продолжал жаловаться и получил второй технический фол за неспортивное поведение, – заявил Фостер после окончания встречи.
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