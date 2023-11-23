Скотт Фостер о том, за что был удален Крис Пол: «Он продолжал жаловаться и получил второй технический за неспортивное поведение»

Судья НБА Скотт Фостер объяснил, за что был удален разыгрывающий « » Крис Пол в матче с «Финиксом» (117:125).

– Чем был расстроен Крис Пол? Что послужило поводом для первоначального обсуждения?

– Фол, зафиксированный против него на отметке 23,5 секунды до конца половины.

– За что Крис Пол получил первый технический фол?

– За неспортивное поведение.

– Как Крис Пол обострил ситуацию и получил второе техническое замечание, которое привело к его удалению?

– Он продолжал жаловаться и получил второй технический фол за неспортивное поведение, – заявил Фостер после окончания встречи.