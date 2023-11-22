Интерес команд к Заку Лавину «очень ограничен»

Теги Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

Обозреватель «Чикаго» Кей Си Джонсон считает, что атакующий защитник Зак Лавин пользуется небольшим спросом на рынке.

«Насколько я понимаю, интерес к Лавину очень ограничен. Но я все равно думаю, что обмен произойдет. Считаю, что эту ситуацию по-другому просто не решить», – заявил Джонсон в подкасте Bulls Talk.

Лавин набирает в среднем 21,3 очка, 5,1 подбора и 3,3 передачи при 43,1% реализации с игры и 33,9% из-за дуги в 15 матчах сезона-2023/24.

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1 комментарий

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МЗ
Походу всё же всех, кого получится поменять, поменяют.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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