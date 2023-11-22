Скотт Перри: «Зак Лавин сыграл 4 матча плей-офф за 9 лет»
Бывший генеральный менеджер «Нью-Йорка» Скотт Перри усомнился в том, что защитник «Чикаго» Зак Лавин достоин тех денег, которые он получает.
«Зак Лавин умеет набирать очки. Влияет ли он на победу? Зак Лавин участвовал в одной серии плей-офф за 9 лет. В общей сложности он сыграл 4 матча плей-офф.
Парень, который на данный момент не влияет на победу на том уровне, на котором, как говорят его деньги, он должен повлиять, получает 40, 43, 46 и 49 миллионов долларов», – сказал Перри.
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