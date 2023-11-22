Скотт Перри: «Зак Лавин сыграл 4 матча плей-офф за 9 лет»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА Зак Лавин Скотт Перри Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Нью-Йорка» Скотт Перри усомнился в том, что защитник «Чикаго» Зак Лавин достоин тех денег, которые он получает.

«Зак Лавин умеет набирать очки. Влияет ли он на победу? Зак Лавин участвовал в одной серии плей-офф за 9 лет. В общей сложности он сыграл 4 матча плей-офф.

Парень, который на данный момент не влияет на победу на том уровне, на котором, как говорят его деньги, он должен повлиять, получает 40, 43, 46 и 49 миллионов долларов», – сказал Перри.

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4 комментария

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andreeus23
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Вася Пупкин
Я всегда считал и продолжаю считать грандиозной несправедливостью, что в дуєли Гордона и Лавина победу отдали последнему. Но теперь, по прошествии лет, у меня складывается ощущение что после побед на СДК Лавин многовато о себе возомнил :) А Гордон же, наоборот, принял второстепенную роль и стал важным єлементом чемпионской команды.
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Alexander92
И в тот ПО Лавин попал только благодаря невероятной игре Дерозана, который в том сезоне вытащил очень много концовок. Ну, и не стоит забывать про травмы игроков Кливленда в том сезоне. Кто знает попало бы Чикаго в ПО, если бы они заняли бы не 6-ую строчку, а 7-ую и нужно было бы играть в плей-ин.
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Вадим Касаткин
Ответ Вася Пупкин
Я всегда считал и продолжаю считать грандиозной несправедливостью, что в дуєли Гордона и Лавина победу отдали последнему. Но теперь, по прошествии лет, у меня складывается ощущение что после побед на СДК Лавин многовато о себе возомнил :) А Гордон же, наоборот, принял второстепенную роль и стал важным єлементом чемпионской команды.
видимо, время расставило всё по своим местам и у Гордона есть перстень, который, всё таки посолидней будет)
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