Обмен Зака Лавина вряд ли состоится раньше февральского дедлайна

« », скорее всего, обменяет , однако сделка с участием звездного защитника вряд ли состоится в ближайшем будущем, пишет The Athletic.

Рынок обменов может открыться после 15 декабря, когда большинство игроков, подписавших контракты в межсезонье, получат право на обмен. Более реалистичный срок – дедлайн обменов 9 февраля.

Контракт Лавина рассчитан до конца сезона-2026/27. Защитник может стать свободным агентом летом 2026 года.