«Шарлотт» проявляет серьезный интерес к Заку Лавину
«Шарлотт» всерьез заинтересован вариантом с приобретением защитника «Чикаго» Зака Лавина.
Отмечается, что «Хорнетс» отпугивает лишь крупный контракт 28-летнего игрока, который, как ожидается, в обозримом будущем будет обменян «быками».
Контракт Лавина на общую сумму 215 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-26/27. Защитник может стать свободным агентом летом 2026 года.
В 15 матчах сезона Зак набирает 21,3 очка, 5,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.
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