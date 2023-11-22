«Шарлотт» проявляет серьезный интерес к Заку Лавину

« » всерьез заинтересован вариантом с приобретением защитника « » .

Отмечается, что «Хорнетс» отпугивает лишь крупный контракт 28-летнего игрока, который, как ожидается, в обозримом будущем будет обменян «быками».

Контракт Лавина на общую сумму 215 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-26/27. Защитник может стать свободным агентом летом 2026 года.

В 15 матчах сезона Зак набирает 21,3 очка, 5,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.