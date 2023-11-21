Известный в прошлом игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» должны предлагать «Чикаго» , если команда захочет выменять .

«Мне нравится Остин Ривз, но если говорить о Заке, то я бы отдал Лимонного Папочку за Лавина, сохранив в « » Д’Анджело Расселла. Тогда бы у них были Ди-Ло, Зак, Брон и Эй Ди.

Я бы оставил Ди-Ло, потому что не уверен, достаточно ли у Ривза агрессии, чтобы играть первого номера. К тому же зачем Расселл нужен в « »?» – считает Аренас.