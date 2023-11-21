Гилберт Аренас: «Я бы отдал Остина Ривза за Лавина, сохранив в «Лейкерс» Д’Анджело Расселла»

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Гилберт Аренас Зак Лавин Д’Анджело Расселл Остин Ривз Баскетбол

Известный в прошлом игрок НБА Гилберт Аренас считает, что «Лейкерс» должны предлагать «Чикаго» Остина Ривза, если команда захочет выменять Зака Лавина.

«Мне нравится Остин Ривз, но если говорить о Заке, то я бы отдал Лимонного Папочку за Лавина, сохранив в «Лейкерс» Д’Анджело Расселла. Тогда бы у них были Ди-Ло, Зак, Брон и Эй Ди.

Я бы оставил Ди-Ло, потому что не уверен, достаточно ли у Ривза агрессии, чтобы играть первого номера. К тому же зачем Расселл нужен в «Чикаго»?» – считает Аренас.

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4 комментария

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Light Yagami
Слишком жирный бэйт
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Asanov
Все интересен этот вариант, кроме Лейкерс - они не станут контендерами, а должны отдать Ривса на хорошем контракте + ещё что-то.
ПС. Ну игроков то должно все устраивать - один попытается претендовать на поход за гайкой, а второй имеет хороший шанс стать лидером команды уходящей в перестройку(много игрового времени + отсутствие ответственности).
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vzi
Ага, щаз.
Ривс самим нужен.
Лавин не помощник в плей-офф. А в регулярке и в целом в перспективе Ривс лучше.
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Mr.BadGuy
К Ривсу надо добавить будет Хачимуру. Два полезных игрока проверенных ПО, за непонятного Лавина, которые еще и по здоровью просел
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