Евгений Пашутин: «Хочу отметить своих ребят. Они боролись до конца, все отдали»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Самара Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин после поражения от «Самары» (83:85) поддержал своих подопечных, несмотря на неудачную концовку.

«Мы ожидали такую жестокую борьбу, на грани фола. И в третьей четверти «Самара» стала так играть: где-то руками, Соломону прилетело локтем от Викторова… Плюс мы позволили хозяевам взять 13 подборов в нападении. Когда мы лишились Соломона, выпустили молодого центрового, ростер стал чуть меньше… И все равно подбор нужно было забирать.

Мы боролись до конца, а ключевым стал момент, когда мы получили 3 очка при «+1»: где-то ошиблись, сместились вдвоем на одного игрока. Но хочу отметить своих ребят. Они боролись до конца, в каком бы составе мы ни оставались, все отдали, чтобы бороться за победу.

Мы проявили характер, но стоило чуть умнее сыграть в том моменте. Все играли сердцем, играли за команду. Главная задача сейчас – восстановиться и быть готовыми к следующим матчам», – сказал Пашутин.

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