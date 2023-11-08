Евгений Пашутин о причинах поражения от «Зенита»: «Проиграли 14 подборов. Не двигали мяч»

Теги Зенит Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин назвал главные причины поражения от «Зенита» в сегодняшнем гостевом матче Лиги ВТБ (54:78).

«Проиграли 14 подборов. Даже в такой игре, когда соперник мазал, они подбирали мяч и набирали очки второго шанса. Особенно в первой половине это было заметно – мы отбивались, и был либо подбор «Зенита», либо наш фол, и они шли на штрафную. Не могли пойти в нападение, потому что не могли отбиться. За счет этого и проиграли.

Ну и в нападении у нас 6 ассистов, это говорит о том, что мы не двигали мяч, передерживаем его. Естественно, «Зенит» – умная команда и пользуется этим. Передерживали и даже свободные броски не атаковали. Это были ключевые показатели, из-за которых мы проиграли сегодня», – сказал Пашутин.

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