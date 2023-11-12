Евгений Пашутин о поражении от УНИКСа: «Справились с поставленной задачей, но в концовке все решили детали»

Главный тренер «Пармы» считает, что его команда справилась с поставленной задачей на матч против , держала равный счет, но уступила в концовке (77:87).

«Сегодня команда проявила характер. Парни намного лучше защищались и контролировали лидеров УНИКСа, особенно в первых двух четвертях. Задача была не позволять сопернику забивать легкие трехочковые и не дать возможности чувствовать себя свободно в краске Рэйнольдсу, но их тройка лидеров забивала тяжелые броски через руку. Считаю, что с поставленной задачей справились и держали равный счет.

С такой командой как УНИКС очень важна каждая защита и нужно максимально минимизировать легкие броски. Сегодня мы также выиграли подбор у такой атлетичной команды, это говорит о большом потенциале. Также в нашей последней игре было всего 6 передач, сегодня – 16. Ребята двигали мяч и выглядели намного лучше. В первые две четверти совершили много потерь, и это не позволило нам создать преимущество по очкам.

В концовке при близком счете все решили детали. Соперник забивал сложные броски с фолами, хотя мы могли остановить его раньше и среагировать на атаку по-другому, например остановить фолом до броска», – сказал Пашутин.