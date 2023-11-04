Евгений Пашутин о поражении от «Енисея»: «Весь вопрос в защите. И это наша ответственность»

Главный тренер «Пармы» назвал причины поражения от «Енисея» (84:92) в матче Лиги ВТБ.

«Во-первых, мы дали много открытых бросков Рэтан-Мэйсу с самого начала, и он почувствовал игру. Мы пытались остановить его, меняли игроков, меняли тактику, но он забивал тяжелые мячи. Мы недостаточно хорошо сработали в защите, должны были играть ближе. В третьей четверти мы показали, как нужно было держать Ксавьера – выиграли 27:17, стали ближе с ним играть, запускать в проходы. Но в четвертой опять дали дистанцию.

И конечно, подбор – « » взял 42 подбора, из них 11 Хопкинс сделал на нашем щите. Даже те броски, которые «Енисей» мазал, Хопкинс забирал, особенно в последние четыре минуты.

По сути, у «Енисея» два игрока набрали 42 и 18 очков, остальные все подыгрывали, то есть мы недостаточно жестко играли в защите и на подборах.

В нападении мы в конце включились, стало что-то получаться. Мы забили больше, чем обычно: в среднем мы забиваем 74 очка, сегодня – 84. Весь вопрос в нашей защите, и это наша ответственность, будем анализировать и исправлять ошибки. Ну и готовиться к следующей игре», – заявил Пашутин.

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