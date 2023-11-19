Евгений Пашутин о победе над «Астаной»: «Она была нам нужна, как воздух»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Астана Парма Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил важность сегодняшней победы над «Астаной» (82:64) в домашнем матче Лиги ВТБ.

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и поздравить своих ребят с победой! Она была нам нужна, как воздух! Сегодня была сложная ситуация, не все игроки смогли принять участие в матче, проводили игру в девять человек. Может быть был невысокий ритм игры и меньшая ротация, но тем не менее, мы хорошо использовали коммуникацию и защищались.

Хочу отметить, что выиграли подбор – 47-23. Это второй матч, когда мы доминировали по этому показателю. Это очень важно, кто контролирует щит – контролирует игру. И, конечно, сегодня совершили намного меньше потерь, а также перестали передерживать мяч в нападении, и у ребят появилось больше возможностей в атаке. Предстоит тяжелая выездная серия, необходимо восстановиться и в таком же ключе проводить следующие игры», – сказал Пашутин.

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