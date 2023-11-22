Пол Пирс о Халибертоне: «Никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи»

Теги Пол Пирс Индиана НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Бывший игрок НБА Пол Пирс в эфире подкаста KG Certified похвалил разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона.

«Я никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи, как у Халибертона. Элитный скорер и элитный пасующий», – заявил Пирс.

Халибертон в победном матче с «Атлантой» (157:152) набрал 37 очков, 5 подборов, 16 передач и 3 перехвата.

За 39 минут на площадке плеймейкер реализовал 11 из 18 с игры, включая 9 из 15 из-за дуги, и 6 из 7 с линии.

По сезону Халибертон набирает в среднем 24,7 очка, 12 передач и 4,1 подбора при 51,8% с игры и 45,8% из-за дуги (8 попыток).

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10 комментариев

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Heyarager
Ответ Тупо Мансини
Ламело Болл? Трей Янг?
Стив Нэш, Крис Пол, Джеймс Харден, наконец-то?
+7
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Тупо Мансини
Ответ MrFrost
Сейчас понабегут и расскажут тебе) А по факту и Дончич тоже. Просто эти трое, в отличии от Хали, играют более сложно, что касает выбора бросков и сложности передач. Это не хорошо и не плохо, просто у каждого свой путь. Это как, к примеру, Кобе, который, если бы хотел, мог быть намного более эффективным, но это уже был бы совсем не Кобе. Мне игра Халибёртона вот вообще не импонирует и халаты его пересматривать я уж точно не буду.
Да Халибертон в порядке, но тут контекст странный. Никогда не видел. Хочется спросить "А ты смотрел вобще?".
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Archer_Great
Сезон пока у Халибертена для него аномальный выдается, тут слов нет. Но если взять средние за карьеру, сопоставимые дистанции, то те же Янг и Дончич выглядят солиднее. Особенно словенец, с которым можно еще и исходя из габаритов сравнивать: там и подборов больше и очков в среднем за игру)
Так Пирс говорит про трёшку и передачи.
По трёшкам Тайриз намного сильнее, ни разу ниже 40% не было. По передачам пока в среднем Янг выглядит чуть сильнее, но он и сразу стал первой звездой в слабой команде. Халибёртон по дистанции предпочтительнее выглядит
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Archer_Great
Сезон пока у Халибертена для него аномальный выдается, тут слов нет.
Но если взять средние за карьеру, сопоставимые дистанции, то те же Янг и Дончич выглядят солиднее. Особенно словенец, с которым можно еще и исходя из габаритов сравнивать: там и подборов больше и очков в среднем за игру)
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Артем Андреев
Стив Нэш, вроде бы таким же мог похвастаться. Габариты правда не те.
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Jan Paskel
30% таких новостей немного вырваны из контекста. Как я понял, смотря видео, у них это присказка такая "я никогда не видел".

Это то же самое, как когда работаешь в Англии, и коллеги по 10 раз в день здароваются
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Daff Rogers
Тайриз идёт на солидную линейку 50/45/90
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MrFrost
Ответ Тупо Мансини
Ламело Болл? Трей Янг?
Сейчас понабегут и расскажут тебе) А по факту и Дончич тоже. Просто эти трое, в отличии от Хали, играют более сложно, что касает выбора бросков и сложности передач. Это не хорошо и не плохо, просто у каждого свой путь. Это как, к примеру, Кобе, который, если бы хотел, мог быть намного более эффективным, но это уже был бы совсем не Кобе. Мне игра Халибёртона вот вообще не импонирует и халаты его пересматривать я уж точно не буду.
+1
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