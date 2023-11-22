Пол Пирс о Халибертоне: «Никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи»
Бывший игрок НБА Пол Пирс в эфире подкаста KG Certified похвалил разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона.
«Я никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи, как у Халибертона. Элитный скорер и элитный пасующий», – заявил Пирс.
Халибертон в победном матче с «Атлантой» (157:152) набрал 37 очков, 5 подборов, 16 передач и 3 перехвата.
За 39 минут на площадке плеймейкер реализовал 11 из 18 с игры, включая 9 из 15 из-за дуги, и 6 из 7 с линии.
По сезону Халибертон набирает в среднем 24,7 очка, 12 передач и 4,1 подбора при 51,8% с игры и 45,8% из-за дуги (8 попыток).
По трёшкам Тайриз намного сильнее, ни разу ниже 40% не было. По передачам пока в среднем Янг выглядит чуть сильнее, но он и сразу стал первой звездой в слабой команде. Халибёртон по дистанции предпочтительнее выглядит
Но если взять средние за карьеру, сопоставимые дистанции, то те же Янг и Дончич выглядят солиднее. Особенно словенец, с которым можно еще и исходя из габаритов сравнивать: там и подборов больше и очков в среднем за игру)
Это то же самое, как когда работаешь в Англии, и коллеги по 10 раз в день здароваются