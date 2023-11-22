Пол Пирс о Халибертоне: «Никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи»

Бывший игрок НБА Пол Пирс в эфире подкаста KG Certified похвалил разыгрывающего «Индианы» .

«Я никогда не видел на позиции разыгрывающего такого сочетания броска и передачи, как у Халибертона. Элитный скорер и элитный пасующий», – заявил Пирс.

Халибертон в победном матче с «Атлантой» (157:152) набрал 37 очков, 5 подборов, 16 передач и 3 перехвата.

За 39 минут на площадке плеймейкер реализовал 11 из 18 с игры, включая 9 из 15 из-за дуги, и 6 из 7 с линии.

По сезону Халибертон набирает в среднем 24,7 очка, 12 передач и 4,1 подбора при 51,8% с игры и 45,8% из-за дуги (8 попыток).