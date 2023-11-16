НБА представила подборку 32 передач без потерь от Тайриза Халибертона
НБА представила подборку 32 передач без потерь плеймейкера «Индианы» Тайриза Халибертона, который обновил рекорд знаменитого разыгрывающего Джейсона Уильямса.
Во вторник Халибертон помог «Пэйсерс» выиграть у «Филадельфии» (132:126): 33 очка, 7 подборов и 15 передач.
В двух последних встречах на счету Халибертона в сумме 32 результативные передачи без единой потери.
В марте 2003 года выступавший за «Мемфис» Уильямс отдал 31 передачу без потерь в двух играх.
3 комментария