НБА представила подборку 32 передач без потерь от Тайриза Халибертона

представила подборку 32 передач без потерь плеймейкера «Индианы» , который обновил рекорд знаменитого разыгрывающего .

Во вторник Халибертон помог «Пэйсерс» выиграть у «Филадельфии» (132:126): 33 очка, 7 подборов и 15 передач.

В двух последних встречах на счету Халибертона в сумме 32 результативные передачи без единой потери.

В марте 2003 года выступавший за «Мемфис» Уильямс отдал 31 передачу без потерь в двух играх.