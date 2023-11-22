Разыгрывающий «Индианы» оформил дабл-дабл в победном матче с «Атлантой» (157:152).

Халибертон набрал 37 очков, 5 подборов, 16 передач и 3 перехвата.

За 39 минут на площадке Тайриз реализовал 11 из 18 с игры, включая 9 из 15 из-за дуги, и 6 из 7 с линии.

«Тайриз, я даже не знаю, как его еще похвалить. Бесстрашный лидер, настоящий боец – я так рад за него», - сказал тренер «Индианы» Рик Карлайл.

« » благодаря этой победе имеет результат 3-0 в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф внутрисезонного турнира.