Тайриз Халибертон набрал 37 очков и 16 передач в победной игре с «Атлантой»

Теги Атланта Индиана НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон оформил дабл-дабл в победном матче с «Атлантой» (157:152).

Халибертон набрал 37 очков, 5 подборов, 16 передач и 3 перехвата.

За 39 минут на площадке Тайриз реализовал 11 из 18 с игры, включая 9 из 15 из-за дуги, и 6 из 7 с линии.

«Тайриз, я даже не знаю, как его еще похвалить. Бесстрашный лидер, настоящий боец – я так рад за него», - сказал тренер «Индианы» Рик Карлайл.

«Индиана» благодаря этой победе имеет результат 3-0 в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф внутрисезонного турнира.

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8 комментариев

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xamer 9
Халибертон реально как минимум должен быть на МВЗ, как максимум - один из претендентов на МВП. Конечно, все будет зависеть от его стабильности и итогового места Индианы, но по началу сезона Тайриз просто неудержимый в атаке.
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Starkom
Индиана Карлайла и Халибёртона - это очень забавно. Сами не защищаются и другим не дают. Все бегут, кайфуют, бросают, попадают.
Тёрнера только немного жаль. Он совсем для другого баскетбола создан.
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gfif13
И 26 - за третью четверть, рекорд клуба! По сути вытянул команду, летели почти 20 очков
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Мурзин Ринат
Давно не помню ПГ после Рондо и Уэстбрука, кто стабильно пару раз в неделю делал 15 передач
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Starkom
А сколько Бадди Хилд контракт то хочет? У Индианы полно денег и Хилд им отлично заходит, как напарник для Халибёртона. Вряд ли они сильно жадничали.
Почему продления нет?
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gfif13
Ответ Starkom
Индиана Карлайла и Халибёртона - это очень забавно. Сами не защищаются и другим не дают. Все бегут, кайфуют, бросают, попадают. Тёрнера только немного жаль. Он совсем для другого баскетбола создан.
Следующий год - контракт истекает, вполне могут обменять..
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Мурзин Ринат
Ответ gfif13
Следующий год - контракт истекает, вполне могут обменять..
По традиции ежегодный обмен с Хилдом в Лал 😂
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nikitosdaipoltos
Ответ Мурзин Ринат
Давно не помню ПГ после Рондо и Уэстбрука, кто стабильно пару раз в неделю делал 15 передач
у них и такого быстрого темпа не было
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