Чарльз Баркли о дистанции, которую игроки преодолевают за матч: «Еще один бесполезный статистический показатель»
Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли снова дал понять, что скептически относится к обилию статистических показателей в современной НБА.
Коллега Баркли Эрни Джонсон перед матчем «Филадельфии» объявил, что разыгрывающий команды Тайриз Макси является лидером НБА, пробегая за матч 4,8 километра.
Джонсон: Макси преодолевает 4,8 километра за игру, это первый результат в лиге!
Баркли: Еще один бесполезный статистический показатель...
Джонсон: Это не так! Это важный показатель!
Баркли: Нет! Начнем хотя бы с того, что какой неудачник там вообще сидит и считает эти ваши километры?
Реплика Баркли вызвала смех у ведущих TNT.
Да и в реальном баскетболе необязательно много бегать чтобы быть лучшим. Йокич далеко не лучший по пробегу и двигается он мало и в атаке и в обороне. Мелкие игроки бегающие по трешке двигаются намного больше.