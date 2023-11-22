Чарльз Баркли о дистанции, которую игроки преодолевают за матч: «Еще один бесполезный статистический показатель»

Теги НБА Чарльз Баркли Тайриз Макси Баскетбол

Легенда НБА, эксперт Чарльз Баркли снова дал понять, что скептически относится к обилию статистических показателей в современной НБА.

Коллега Баркли Эрни Джонсон перед матчем «Филадельфии» объявил, что разыгрывающий команды Тайриз Макси является лидером НБА, пробегая за матч 4,8 километра.

Джонсон: Макси преодолевает 4,8 километра за игру, это первый результат в лиге!

Баркли: Еще один бесполезный статистический показатель...

Джонсон: Это не так! Это важный показатель!

Баркли: Нет! Начнем хотя бы с того, что какой неудачник там вообще сидит и считает эти ваши километры?

Реплика Баркли вызвала смех у ведущих TNT.

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4 комментария

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Тухель
ну вообще серьезно это бесполезная стата. Если у меня будет игрок, как в баскетбол Куроко, который просто будет стоять в центре поля и с 100% вероятностью поливать трёшками, то с огромной вероятностью моя команда будет побеждать.
Да и в реальном баскетболе необязательно много бегать чтобы быть лучшим. Йокич далеко не лучший по пробегу и двигается он мало и в атаке и в обороне. Мелкие игроки бегающие по трешке двигаются намного больше.
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