Чарльз Баркли о дистанции, которую игроки преодолевают за матч: «Еще один бесполезный статистический показатель»

Легенда НБА, эксперт снова дал понять, что скептически относится к обилию статистических показателей в современной НБА.

Коллега Баркли Эрни Джонсон перед матчем «Филадельфии» объявил, что разыгрывающий команды является лидером НБА, пробегая за матч 4,8 километра.

Джонсон: Макси преодолевает 4,8 километра за игру, это первый результат в лиге!

Баркли: Еще один бесполезный статистический показатель...

Джонсон: Это не так! Это важный показатель!

Баркли: Нет! Начнем хотя бы с того, что какой неудачник там вообще сидит и считает эти ваши километры?

Реплика Баркли вызвала смех у ведущих TNT.