Шакил О’Нил в шутку взял Чарльза Баркли в захват после инцидента в матче «Голден Стэйт» – «Миннесота»
В результате потасовки во время матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.
Инцидент случился на первых минутах встречи внутрисезонного турнира при счете 0:0, когда Томпсон и Макдэниэлс сцепились после борьбы за подбор. Рядом с ними оказались несколько игроков, включая Руди Гобера. К французу тут же подбежал Грин, который схватил его за шею и сделал захват. Через какое-тот время его удалось отцепить от центрового «Вулвз».
Легенда НБА Шакил О’Нил во время эфира TNT в шутку взял в захват другого прославленного игрока лиги Чарльза Баркли, повторив эпизод с участием Грина и Гобера.
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