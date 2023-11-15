Шакил О’Нил в шутку взял Чарльза Баркли в захват после инцидента в матче «Голден Стэйт» – «Миннесота»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Миннесота НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

В результате потасовки во время матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.

Инцидент случился на первых минутах встречи внутрисезонного турнира при счете 0:0, когда Томпсон и Макдэниэлс сцепились после борьбы за подбор. Рядом с ними оказались несколько игроков, включая Руди Гобера. К французу тут же подбежал Грин, который схватил его за шею и сделал захват. Через какое-тот время его удалось отцепить от центрового «Вулвз».

Легенда НБА Шакил О’Нил во время эфира TNT в шутку взял в захват другого прославленного игрока лиги Чарльза Баркли, повторив эпизод с участием Грина и Гобера.

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2 комментария

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vzi
Шак и Чак в студии - гарантия веселья.
+3
0
+3
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ПП ПП
Не реалистично. По идее Чак должен был Шака душить.
+1
0
+1
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