Шакил О’Нил в шутку взял Чарльза Баркли в захват после инцидента в матче «Голден Стэйт» – «Миннесота»

В результате потасовки во время матча « » – « » удалены три игрока – представители хозяев и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.

Инцидент случился на первых минутах встречи внутрисезонного турнира при счете 0:0, когда Томпсон и Макдэниэлс сцепились после борьбы за подбор. Рядом с ними оказались несколько игроков, включая . К французу тут же подбежал Грин, который схватил его за шею и сделал захват. Через какое-тот время его удалось отцепить от центрового «Вулвз».

Легенда НБА Шакил О’Нил во время эфира TNT в шутку взял в захват другого прославленного игрока лиги , повторив эпизод с участием Грина и Гобера.