Джарретт Аллен исполнил ключевой бросок, Тайриз Макси дважды упустил возможность сравнять счет

Теги Кливленд Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джарретт Аллен Тайриз Макси Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Кливленд» во вторник одолел «Филадельфию» в овертайме выездного матча – 122:119.

На последней минуте центровой Джарретт Аллен исполнил ключевой бросок, благодаря которому «Кавальерс» вышли вперед (120:119).

У «Сиксерс» инициативу на себя взял разыгрывающий Тайриз Макси, который упустил две возможности. Сперва он промахнулся во время прохода при «-1», а затем запустил сквозняк из-за дуги при «-3».

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1 комментарий

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Crcdl
Какой вырвиглазный паркет у филы все-таки, господи боже мой
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