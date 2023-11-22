Джарретт Аллен исполнил ключевой бросок, Тайриз Макси дважды упустил возможность сравнять счет

« » во вторник одолел «Филадельфию» в овертайме выездного матча – 122:119.

На последней минуте центровой исполнил ключевой бросок, благодаря которому «Кавальерс» вышли вперед (120:119).

У «Сиксерс» инициативу на себя взял разыгрывающий , который упустил две возможности. Сперва он промахнулся во время прохода при «-1», а затем запустил сквозняк из-за дуги при «-3».