Джарретт Аллен исполнил ключевой бросок, Тайриз Макси дважды упустил возможность сравнять счет
«Кливленд» во вторник одолел «Филадельфию» в овертайме выездного матча – 122:119.
На последней минуте центровой Джарретт Аллен исполнил ключевой бросок, благодаря которому «Кавальерс» вышли вперед (120:119).
У «Сиксерс» инициативу на себя взял разыгрывающий Тайриз Макси, который упустил две возможности. Сперва он промахнулся во время прохода при «-1», а затем запустил сквозняк из-за дуги при «-3».
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