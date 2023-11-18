«У нас есть люди на примете». TNT ищет замену Чарльзу Баркли

TNT Sports ищет замену Чарльзу Баркли на случай, если популярный ведущий Inside The NBA все же решит завершить карьеру на телевидении.

«Мы хотим, чтобы оставался здесь, но мы также хотим, чтобы он был счастлив и жил своей жизнью, и когда он почувствует, что с него хватит, придет время двигаться дальше.

У нас есть на примете люди, которые, по нашему мнению, будут интересны», – сказал Крэйг Бэрри, исполнительный вице-президент и директор по контенту материнской компании TNT Sports, Warner Bros. Discovery Sports.