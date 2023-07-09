Пау Газоль об уходе Ясикявичюса из «Барселоны»: «Немного удивлен»

Теги Шарунас Ясикявичюс Пау Газоль Turkish Airlines EuroLeague Барселона Рожер Гримау чемпионат Испании Баскетбол

Легенда испанского баскетбола Пау Газоль признался, что был удивлен решением «Барселоны» расстаться с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом и назначить на пост Рожера Гримау.

«Это ставка с определенным риском. У Гримау нет опыта работы в крупных турнирах, так что посмотрим, как он справиться. Надеюсь, его штаб поможет ему.

Я немного удивлен, потому что думал, что Шарас хочет продолжить работать в «Барсе». Но когда закрывается одна дверь, открывается другая», — сказал Газоль.

Катастрофа Ясикявичюса, разоблачение Майка Джеймса, шедевр Серхио Юля. Что останется после «Финала четырех» Евролиги

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
хуже не будет. не может быть. хоть и денег нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий