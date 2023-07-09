Пау Газоль об уходе Ясикявичюса из «Барселоны»: «Немного удивлен»
Легенда испанского баскетбола Пау Газоль признался, что был удивлен решением «Барселоны» расстаться с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом и назначить на пост Рожера Гримау.
«Это ставка с определенным риском. У Гримау нет опыта работы в крупных турнирах, так что посмотрим, как он справиться. Надеюсь, его штаб поможет ему.
Я немного удивлен, потому что думал, что Шарас хочет продолжить работать в «Барсе». Но когда закрывается одна дверь, открывается другая», — сказал Газоль.
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