Алекс Абринес: «Рожер Гримау в разговоре старается объяснить все с уважением и с прекрасными манерами. Ясикявичюс более экспрессивен»
Атакующий защитник «Барселоны» Алекс Абринес рассказал о различиях в подходах Шарунаса Ясикявичюса и нового главного тренера команды Рожера Гримау.
«Я вижу большую «химию» в команде, которая помогает нам всем. Рожер – очень общительный человек, который в разговоре старается объяснить вам все с уважением и с прекрасными манерами.
Изменения с прошлого года – странные. Переход от Шараса, который более экспрессивен и больше кричит, к Рожеру – это переход, который мне явно нравится. Ты этого не ожидаешь, и трудно реагировать после трех лет Шараса и одного года у Пешича.
Наши наработки действительно сильно изменились после ухода Шараса. Будет период адаптации, но я надеюсь, что мы сможем поддерживать необходимый уровень», – сказал Абринес.
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