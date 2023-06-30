Жоан Лапорта: «Со спортивной и экономической точки зрения продление контракта Ясикявичюса было для «Барсы» невыгодным»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Рожер Гримау Жоан Лапорта чемпионат Испании Баскетбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.

«Шарас нам дорог, «Барса» всегда будет его домом. Лично у меня с ним были прекрасные отношения. Однако срок действия контракта Шараса истек, и это была, пожалуй, одна из самых крупных сделок в Европе. После подробного спортивного анализа, проведенного нашим техническим отделом, было решено, что нам лучше не продолжать сотрудничество с ним и начать новую главу.

Не хочу слишком углубляться в тему переговоров по продлению его контракта, но нам не понравилось, как все было преподнесено. «Барсу» нельзя ставить в тупик, когда дело доходит до переговоров. Со спортивной и экономической точки зрения мы пришли к выводу, что продление его контракта является для нас невыгодным. Вместо этого мы доверились Рожеру Гримау», – заявил Жоан Лапорта.

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2 комментария

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Arturitto
Ясик поставил Барсу в тупик:либо вы мне платите 5 млн евро в год,либо я уйду от вас и с другим клубом буду столь же успешен,как в Барсе за последние годы.
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andzay
"Барсу нельзя ставить в тупик". Она сама себя туда поставит)
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