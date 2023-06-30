Жоан Лапорта: «Со спортивной и экономической точки зрения продление контракта Ясикявичюса было для «Барсы» невыгодным»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб решил расстаться с главным тренером .

«Шарас нам дорог, «Барса» всегда будет его домом. Лично у меня с ним были прекрасные отношения. Однако срок действия контракта Шараса истек, и это была, пожалуй, одна из самых крупных сделок в Европе. После подробного спортивного анализа, проведенного нашим техническим отделом, было решено, что нам лучше не продолжать сотрудничество с ним и начать новую главу.

Не хочу слишком углубляться в тему переговоров по продлению его контракта, но нам не понравилось, как все было преподнесено. «Барсу» нельзя ставить в тупик, когда дело доходит до переговоров. Со спортивной и экономической точки зрения мы пришли к выводу, что продление его контракта является для нас невыгодным. Вместо этого мы доверились Рожеру Гримау», – заявил Жоан Лапорта.

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