Лука Дончич оформил трипл-дабл (29+11+10) в матче с «Майами»
Суперзвезда «Лейкерс» провел очередной результативный матч.
Во встрече с «Хит» Дончич реализовал 9 из 22 бросков с игры, 1 из 11 трехочковых и 10 из 12 штрафных, принеся своей команде 29 очков.
В активе словенца трипл-дабл: 11 подборов и 10 передач. Также на его счету 3 перехвата и 5 потерь.
«Хит» ни разу не вели в счете. «Лейкерс» сразу же вырвались вперед 8:0, а в первой половине матча их преимущество доходило до 18 очков.
«Лос-Анджелес» одержал победу – 130:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
