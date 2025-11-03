Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков в игре с «Пеликанс», «Оклахома» – единственная команда, идущая без поражений (7-0)

Лидер «Тандер» помог команде продолжить победную серию.

Во встрече с «Пеликанс» Гилджес-Александер записал на свой счет 30 очков (8 из 14 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 13 из 13 с линии), 2 подбора и 7 передач.

Звездные игроки «Тандер» Джейлен Уильямс (запястье) и Чет Холмгрен (спина) не принимают участия в матчах, но это не помешало действующим чемпионам разгромить «Новый Орлеан » – 137:106.

«Оклахома» осталась единственной командой в текущем сезоне, не потерпевшей ни одного поражения (7-0).