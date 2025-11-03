0

Джош Харт играет, несмотря на повреждение нерва в бросковой руке

Проблемы Харта с рукой выходят за рамки простой травмы пальца.

Как сообщил сам защитник «Нью-Йорка» перед матчем с «Чикаго», у него повреждение нерва в кисти. Оно больше всего затрагивает безымянный палец его правой (бросковой) руки, но онемение и потеря чувствительности также периодически возникают в среднем пальце и мизинце. Это проявляется не только на площадке, но и в повседневных делах.

После плей-офф прошлого сезона Харту потребовалась операция на безымянном пальце правой руки. Защитник приступил к баскетбольным тренировкам только в конце лета, но усугубил травму и понял, что операция не решила проблему. Все это время в текущем сезоне он играл с шиной на пальце.

Сегодня Харт провел лучший матч в сезоне, набрав 14 очков, 9 подборов и 3 передачи в победной встрече с «Чикаго» (128:116).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoНью-Йорк
logoДжош Харт
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
вчера, 13:44
Джордан Кларксон о карьерных минимумах в «Никс»: «Новый тренер, новая система, новая команда»
вчера, 11:46
Кендрик Перкинс: «Никс» не раскроют свой потенциал, пока Карл-Энтони Таунс не станет лучше среднего в защите»
1 ноября, 17:36
Главные новости
«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» Джей Джей Редик пришел в ярость от игры Джексона Хэйса
33 минуты назадВидео
Егор Дёмин реализовал свой первый 2-очковый бросок в НБА
48 минут назадВидео
Жорди Фернандес о старте «Бруклина» (0-6): «Проблема во всем. Я делаю что-то не так, помимо защитных схем»
сегодня, 05:54
Ви Джею Эджкомбу едва не удался данк в стиле Джа Морэнта
сегодня, 05:38Видео
Девин Букер набрал 28 очков и 13 передач, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»
сегодня, 05:25Видео
НБА. 28 очков и 13 передач Букера помогли «Финиксу» нанести «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне, трипл-дабл Дончича (29+11+10) позволил «Лейкерс» справиться с «Майами» и другие результаты
сегодня, 05:21
Шэй Гилджес-Александер о проникновении в его дом: «Если вкратце, то все мои близкие в безопасности»
сегодня, 05:00
Бронни Джеймс забил сверху после навеса от Остина Ривза
сегодня, 04:42Видео
Дилан Харпер (2-й пик драфта-2025) получил травму икроножной мышцы
сегодня, 04:28
Джейсон Кидд: «Купер Флэгг играет разыгрывающего, чтобы научиться справляться с давлением, которое приходит в апреле»
вчера, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24
Адриатическая лига. Рывок 13-0 в четвертой четверти позволил «Спартаку Суботица» обыграть «Црвену Звезду»
вчера, 20:04
Чемпионат Франции. «Монако» уверенно обыграл «Лимож», «Булазак» крупно проиграл «Парижу»
вчера, 20:00
Омер Юртсевен выбыл на три недели из-за травмы приводящей мышцы
вчера, 19:37
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» вырвала победу у «Брешии» в концовке, «Милан» разгромил «Реджо-Эмилию» и другие результаты
вчера, 19:04
Георгиос Барцокас: «Работа нашей команды за последние 6–7 лет является примером для подражания, стиль игры «Олимпиакоса» изучают на тренерских семинарах»
вчера, 18:59
Премьер-лига. Женщины. «Ника» проиграла УГМК, Курское «Динамо» разгромило «Спарту энд К» и другие результаты
вчера, 17:22
Чемпионат Турции. «Мерсин» проиграл «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 17:15