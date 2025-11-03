Джош Харт играет, несмотря на повреждение нерва в бросковой руке

Проблемы Харта с рукой выходят за рамки простой травмы пальца.

Как сообщил сам защитник «Нью-Йорка » перед матчем с «Чикаго», у него повреждение нерва в кисти. Оно больше всего затрагивает безымянный палец его правой (бросковой) руки, но онемение и потеря чувствительности также периодически возникают в среднем пальце и мизинце. Это проявляется не только на площадке, но и в повседневных делах.

После плей-офф прошлого сезона Харту потребовалась операция на безымянном пальце правой руки. Защитник приступил к баскетбольным тренировкам только в конце лета, но усугубил травму и понял, что операция не решила проблему. Все это время в текущем сезоне он играл с шиной на пальце.

Сегодня Харт провел лучший матч в сезоне, набрав 14 очков, 9 подборов и 3 передачи в победной встрече с «Чикаго» (128:116).