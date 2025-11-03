У Виктора Вембаньямы 9+9+2 в игре против «Финикса», 4 из 14 с игры и 6 потерь
Вембаньяма провел первый неудачный матч в сезоне.
«Санс» навязали жесткую борьбу французскому центровому с помощью Ника Ричардса, Марка Уильямса, Райана Данна и Ройса О’Нила.
Вембаньяма впервые в сезоне провел четверть без набранных очков и реализовал 4 из 14 бросков с игры, включая 1 из 5 трехочковых.
В активе звезды «Сперс» 9 очков, 9 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 4 блок-шота, но 6 потерь.
«Финикс» нанес «Сан-Антонио» первое поражение в сезоне – 130:118.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости