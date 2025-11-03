У Виктора Вембаньямы 9+9+2 в игре против «Финикса», 4 из 14 с игры и 6 потерь

Вембаньяма провел первый неудачный матч в сезоне.

«Санс» навязали жесткую борьбу французскому центровому с помощью Ника Ричардса , Марка Уильямса , Райана Данна и Ройса О ’Нила.

Вембаньяма впервые в сезоне провел четверть без набранных очков и реализовал 4 из 14 бросков с игры, включая 1 из 5 трехочковых.

В активе звезды «Сперс» 9 очков, 9 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 4 блок-шота, но 6 потерь.

«Финикс » нанес «Сан-Антонио » первое поражение в сезоне – 130:118.