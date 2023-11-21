Алекс Карузо и Патрик Уильямс пользуются наибольшим спросом на рынке из игроков «Чикаго»
«Чикаго» готов внести серьезные изменения в состав, включая потенциальные обмены с участием Зака Лавина и других звезд.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, наибольшим спросом на рынке из игроков «Буллс» при этом пользуются ролевые исполнители Алекс Карузо и Патрик Уильямс.
Количество команд, которые готовы выменять Карузо, составляет двузначную величину.
патрик: очки 5,8, подборы 3,8. 33% с игры 26,2% трешки. очень ценный актив