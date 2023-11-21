Алекс Карузо и Патрик Уильямс пользуются наибольшим спросом на рынке из игроков «Чикаго»

Теги возможные переходы Чикаго НБА Зак Лавин Алекс Карузо Патрик Уильямс Баскетбол

«Чикаго» готов внести серьезные изменения в состав, включая потенциальные обмены с участием Зака Лавина и других звезд.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, наибольшим спросом на рынке из игроков «Буллс» при этом пользуются ролевые исполнители Алекс Карузо и Патрик Уильямс.

Количество команд, которые готовы выменять Карузо, составляет двузначную величину.

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4 комментария

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Локоть Артеста
ГОАТ нужен всем.
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бернер тайлера 9ер9ена
стату не написать конечно же

патрик: очки 5,8, подборы 3,8. 33% с игры 26,2% трешки. очень ценный актив
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Батя ивана
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
стату не написать конечно же патрик: очки 5,8, подборы 3,8. 33% с игры 26,2% трешки. очень ценный актив
Он молодой, с хорошими габаритами и его брали под высоким пиком, поэтому в лиге очевидно многие готовы дать ему время и посмотреть спрогрессирует он у них или нет. Вполне себе low risk/high reward
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AaaaRrrr
Ответ Батя ивана
Он молодой, с хорошими габаритами и его брали под высоким пиком, поэтому в лиге очевидно многие готовы дать ему время и посмотреть спрогрессирует он у них или нет. Вполне себе low risk/high reward
Ну брать к себе супер пассивного Эйтоно-подобного игрока, который особо не спрогрессировал ни в каком навыке с первого сезона, набирающего по 5 очков за игру и желающего за это 200 лямов это не лоу риск). Лоу риск это воспользоваться пиком на драфте не всерая его за таких чуваков.
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