«Лейкерс» не проявляют серьезного интереса к обмену с участием Зака Лавина (Марк Стейн)
Защитник «Чикаго» Зак Лавин может быть отправлен в другую команду, игроку по слухам нравится вариант с «Лейкерс».
По информации инсайдера Марка Стейна, заинтересованность самих «Лейкерс» в приобретении Лавина находится под вопросом.
Отмечается, что «озерники» рассчитывают добиться прогресса за счет использования собственных ресурсов, включая возвращение в строй Джаредда Вандербилта и Гэйба Винсента.
Также большая группа игроков «Лейкерс» пока что недоступна для обмена из-за ограничений со стороны лиги. Речь идет о баскетболистах, которые подписали контракты в межсезонье-2023: Д’Анджело Расселл, Винсент, Торин Принс, Кэм Реддиш, Джексон Хэйс и Кристиан Вуд не могут быть задействованы в сделках до 15 декабря. Остин Ривз и Руи Хатимура – до 15 января.
Значит,скоро ждём в L.A.