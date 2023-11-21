«Лейкерс» не проявляют серьезного интереса к обмену с участием Зака Лавина (Марк Стейн)

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Джарред Вандербилт Гэйб Винсент Баскетбол

Защитник «Чикаго» Зак Лавин может быть отправлен в другую команду, игроку по слухам нравится вариант с «Лейкерс».

По информации инсайдера Марка Стейна, заинтересованность самих «Лейкерс» в приобретении Лавина находится под вопросом.

Отмечается, что «озерники» рассчитывают добиться прогресса за счет использования собственных ресурсов, включая возвращение в строй Джаредда Вандербилта и Гэйба Винсента.

Также большая группа игроков «Лейкерс» пока что недоступна для обмена из-за ограничений со стороны лиги. Речь идет о баскетболистах, которые подписали контракты в межсезонье-2023: Д’Анджело Расселл, Винсент, Торин Принс, Кэм Реддиш, Джексон Хэйс и Кристиан Вуд не могут быть задействованы в сделках до 15 декабря. Остин Ривз и Руи Хатимура – до 15 января.

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7 комментариев

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WadeMVP
как же не хватает Вандо...
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Сергей Шибаков
И слава богу
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*MVP*
ура
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ты не прав
Интересно, есть ли хоть кто то из фанатов Ла, кто действительно хочет трейд Лавина?
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Я из Ленинграда.
....
Значит,скоро ждём в L.A.
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Kira_B
только если в комплекте с Карузо!
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Mr.BadGuy
Винсент, Хачимура и 2 пика второго раунда норм будет я считаю
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