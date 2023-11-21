Защитник « » может быть отправлен в другую команду, игроку по слухам нравится вариант с « ».

По информации инсайдера Марка Стейна, заинтересованность самих «Лейкерс» в приобретении Лавина находится под вопросом.

Отмечается, что «озерники» рассчитывают добиться прогресса за счет использования собственных ресурсов, включая возвращение в строй Джаредда Вандербилта и .

Также большая группа игроков «Лейкерс» пока что недоступна для обмена из-за ограничений со стороны лиги. Речь идет о баскетболистах, которые подписали контракты в межсезонье-2023: Д’Анджело Расселл, Винсент, Торин Принс, Кэм Реддиш, Джексон Хэйс и Кристиан Вуд не могут быть задействованы в сделках до 15 декабря. Остин Ривз и Руи Хатимура – до 15 января.