Том Тибодо о том, что Митчелл Робинсон вышел на 3-е место по подборам в атаке в истории «Никс»: «Он будет на вершине этого списка»

Теги Нью-Йорк НБА Патрик Юинг Чарльз Оукли Том Тибодо Билл Картрайт Митчелл Робинсон Баскетбол

Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон в этом сезоне имеет больше подборов в нападении (78), чем в защите (73).

Робинсон обошел Билла Картрайта в списке лучших подбирающих за всю историю «Никс» с 1116 собранными отскоками в атаке. Только Чарльз Оукли (2 580) и Патрик Юинг (2 568) имеют больше подборов в нападении, чем Робинсон.

Главный тренер Том Тибодо верит, что бигмэн побьет рекорд организации: «Он будет на вершине этого списка.

Митчелл провел отличный прошлый сезон, а никто это не заметил. В этом году он вышел на новый уровень. Он очень важен для нашей команды. Его очень ценят: игроки, тренеры, организация, за все те мелочи, которые он делает, чтобы помочь команде добиться успеха».

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2 комментария

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Bergkamp007
Ему только 25 лет, все шансы есть
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Skeleton64
Бескорыстная и полная самоотдачи игра Митчела Робинсона радует сердце, тем более такому олдырю, как мне. Игрок, чьи функции полностью подчинены командным интересам, и при этом не мнящий о себе невесть что, а аждый новый матч просто выходящий биться под кольцом и собирать такие нужны подборы в нападении - настоящий клад. Остаётся только надеяться, что он и дальше сохранит свою эффективность, мне хотелось бы видеть, как Большой Митч ставит рекорд в майке Никербокеров. Тем более, рекорд этот вполне достижим.
Куда интереснее, сумеет ли Митчелл замахнуться на исторические показатели по Лиге. В 21 веке единственным, кто сумел выбить 400 OR за сезон, был Драммонд (3). Сейчас Робинсон идёт по графику, который лучше любого из Драммондовских сезонов. Но вот вопрос: получится ли ещё поднажать и войти в настоящий клуб легенд - 500 OR за сезон. Таких людей с тех пор,к ак подборы стали делить на защитные и оффенсив, было всего четверо: Мэл Дэниелс, Дэннис Родман, Спесен Хэйвуд и, разумеется, король чужого щита Мозес Мэлоун (3)
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