Том Тибодо о том, что Митчелл Робинсон вышел на 3-е место по подборам в атаке в истории «Никс»: «Он будет на вершине этого списка»

Центровой « » в этом сезоне имеет больше подборов в нападении (78), чем в защите (73).

Робинсон обошел Билла Картрайта в списке лучших подбирающих за всю историю «Никс» с 1116 собранными отскоками в атаке. Только Чарльз (2 580) и (2 568) имеют больше подборов в нападении, чем Робинсон.

Главный тренер верит, что бигмэн побьет рекорд организации: «Он будет на вершине этого списка.

Митчелл провел отличный прошлый сезон, а никто это не заметил. В этом году он вышел на новый уровень. Он очень важен для нашей команды. Его очень ценят: игроки, тренеры, организация, за все те мелочи, которые он делает, чтобы помочь команде добиться успеха».