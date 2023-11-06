«Никс» надеются, что Ар Джей Барретт сегодня сыграет с «Клипперс»
«Нью-Йорк» надеется, что атакующий защитник Ар Джей Барретт сможет восстановиться и принять участие в домашней игре с обновленными «Клипперс».
«Он тренировался. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Вчера он прошел всю тренировку без ограничений. Просто небольшое недомогание. Ар Джей сказал, что чувствует себя намного лучше», – поделился главный тренер Том Тибодо.
Канадец пропустил две последние встречи, команда потерпела поражение в каждой из них.
Сегодня за «парусников» дебютирует разыгрывающий Джеймс Харден. Команды встретятся в 03:30 по московскому времени.
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