«Никс» надеются, что Ар Джей Барретт сегодня сыграет с «Клипперс»

« » надеется, что атакующий защитник сможет восстановиться и принять участие в домашней игре с обновленными « ».

«Он тренировался. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Вчера он прошел всю тренировку без ограничений. Просто небольшое недомогание. Ар Джей сказал, что чувствует себя намного лучше», – поделился главный тренер .

Канадец пропустил две последние встречи, команда потерпела поражение в каждой из них.

Сегодня за «парусников» дебютирует разыгрывающий Джеймс Харден. Команды встретятся в 03:30 по московскому времени.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»