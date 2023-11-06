«Никс» надеются, что Ар Джей Барретт сегодня сыграет с «Клипперс»

Теги Клипперс Нью-Йорк НБА Том Тибодо Ар Джей Барретт Баскетбол

«Нью-Йорк» надеется, что атакующий защитник Ар Джей Барретт сможет восстановиться и принять участие в домашней игре с обновленными «Клипперс».

«Он тренировался. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Вчера он прошел всю тренировку без ограничений. Просто небольшое недомогание. Ар Джей сказал, что чувствует себя намного лучше», – поделился главный тренер Том Тибодо.

Канадец пропустил две последние встречи, команда потерпела поражение в каждой из них.

Сегодня за «парусников» дебютирует разыгрывающий Джеймс Харден. Команды встретятся в 03:30 по московскому времени.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий