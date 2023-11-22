Миленко Богичевич о «Минске»: «Мы рассматриваем их точно так же, как и других соперников»

Главный тренер « » Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с « », который идет без побед в новом сезоне.

«Конечно, мы уважаем соперника. И наша основная задача – через просмотр видео и анализ действий соперника понять, что это действительно серьезный оппонент. Хотя у них и много поражений, но в некоторых играх «Минск» имел хорошие шансы на победу и уступил в самой концовке. Мы рассматриваем их точно так же, как и других соперников, даже из верхней шестерки. Должны выйти с таким же настроем, как против этих команд. Мы уважаем модель игры «Минска», у них есть четкая идея и в нападении, и в защите, это хорошая команда», – заявил Богичевич.