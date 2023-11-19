Миленко Богичевич о поражении от «Локо»: «Исход матча был предопределен в 3-й четверти»

Теги Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич назвал причины поражения от «Локомотива-Кубань» (63:85) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Поздравления «Локомотиву-Кубань». Они сегодня заслужили победу. Думаю, исход матча был предопределен в 3-й четверти. Против нас стали гораздо плотнее обороняться, и мы допустили слишком много потерь на этом отрезке матча.

У нас сказалась короткая ротация – ближе к концу матча накопилось слишком много усталости. Ребята, которые выходят со скамейки, не имеют достаточного опыта, но, что ж, таков процесс взросления. Я уверен, эти игроки уже скоро будут полноценными помощниками для нашей команды», – сказал Богичевич.

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