Хавьер Паскуаль: «Сейчас команде нужно постараться сохранить такой же позитивный настрой и на предстоящую игру с «Минском»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после выездной победы над «Автодором» (89:64) пожелал удачи главному тренеру саратовской команды.
«Прежде всего, мы рады победе сегодня. Ведь это была непростая игра, без наших некоторых игроков. Сейчас команде нужно постараться сохранить такой же позитивный настрой и на предстоящую игру с «Минском».
Кроме того, хочу пожелать успехов Миленко Богичевичу и его команде», – заявил тренер на пресс-конференции.
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