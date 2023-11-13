Хавьер Паскуаль: «Сейчас команде нужно постараться сохранить такой же позитивный настрой и на предстоящую игру с «Минском»

Главный тренер « » после выездной победы над « » (89:64) пожелал удачи главному тренеру саратовской команды.

«Прежде всего, мы рады победе сегодня. Ведь это была непростая игра, без наших некоторых игроков. Сейчас команде нужно постараться сохранить такой же позитивный настрой и на предстоящую игру с «Минском».

Кроме того, хочу пожелать успехов Миленко Богичевичу и его команде», – заявил тренер на пресс-конференции.