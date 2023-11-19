Миленко Богичевич: «У «Локо» отличный симбиоз иностранцев и молодых россиян, которые показывают на площадке жесткий и быстрый баскетбол»

Теги Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич в преддверии игры против «Локомотива-Кубань» признал, что команду ждет непростой матч.

«Локомотив» – очень сильный и непростой соперник. У краснодарцев отличный симбиоз иностранцев и молодых россиян, которые показывают на площадке жесткий и быстрый баскетбол, хороши и в нападении, и в защите. Игра с ЦСКА показала истинное лицо «Локомотива», когда они играют агрессивно и быстро, придерживаясь собственной философии баскетбола.

Тяжелый соперник, но мы будем сражаться и делать все, что от нас зависит. Если будем иметь шанс на победу – мы знаем, как его использовать», – заявил специалист.

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