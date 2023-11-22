Девин Букер об игре Эйтона в 1-м матче против «Санз»: «Ему надо так играть в каждом матче»

Теги Финикс Портленд НБА Девин Букер Деандре Эйтон Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер поделился впечатлениями от матча с «Портлендом» (120:107), за который теперь выступает экс-игрок «Санз» Деандре Эйтон.

На счету Эйтона во вторник 18 очков и 8 подборов. По мнению Букера, ключевым фактором для центрового является стабильность.

«Было интересно. Кажется, мы впервые сыграли друг друга в регулярном чемпионате? Мы победили, но он отдал борьбе все силы, сражался на площадке. Я это заметил... Сказал бы, что ему надо так играть в каждом матче.

Разговаривали ли мы с ним? Только на площадке», – сказал Букер.

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2 комментария

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Ответ Локоть Артеста
Эйтону не только стабильности не хватает, но и желания играть.
Зато Билу у Фиников всего хватает. Кроме здоровья.
+5
0
+5
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Локоть Артеста
Эйтону не только стабильности не хватает, но и желания играть.
+2
0
+2
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