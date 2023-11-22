Защитник « » поделился впечатлениями от матча с « » (120:107), за который теперь выступает экс-игрок «Санз» .

На счету Эйтона во вторник 18 очков и 8 подборов. По мнению Букера, ключевым фактором для центрового является стабильность.

«Было интересно. Кажется, мы впервые сыграли друг друга в регулярном чемпионате? Мы победили, но он отдал борьбе все силы, сражался на площадке. Я это заметил... Сказал бы, что ему надо так играть в каждом матче.

Разговаривали ли мы с ним? Только на площадке», – сказал Букер.