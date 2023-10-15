Девин Букер: «Наблюдал за Скутом Хендерсоном еще в G-лиге. Он будет очень хорош»

Атакующий защитник « » видит большой потенциал в 3-м номере драфта-2023 из « ».

«Наблюдал за ним, когда он еще играл в G-лиге. Думаю, он будет очень хорош. Конечно, нам всем еще есть чему научиться, но, похоже, он любит игру, обладает высоким IQ, прекрасным телосложением и атлетизмом», – цитирует Букера обозреватель Келлан Ольсон.

Хендерсон сегодня отметился 17 очками и 8 передачами в матче с «Ютой» (105:110), реализовав 6 из 17 бросков с игры.

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