Звезды « » и помогли команде добиться победы в предсезонном матче с « » (117:106).

На счету Дюрэнта 19 очков, 3 подбора и 4 передачи, Букер набрал 19 очков, 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.

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