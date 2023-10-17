Дюрэнт и Букер набрали на двоих 38 очков в предсезонном матче с «Портлендом»
Звезды «Финикса» Кевин Дюрэнт и Девин Букер помогли команде добиться победы в предсезонном матче с «Портлендом» (117:106).
На счету Дюрэнта 19 очков, 3 подбора и 4 передачи, Букер набрал 19 очков, 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата.
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