Ожидается, что Дюрэнт, Букер и Бил примут участие в домашней игре против «Портленда»

Большое трио « » , и сыграет в третьем предсезонном матче команды – завтра дома против «Портленда».

Об этом сообщил главный тренер . Перед второй игрой он заявлял то же самое, но Бил не вышел на паркет из-за проблем со спиной.

В дебютном матче за «Санз» Бил отметился 11 очками при 3 из 5 с игры за 14 минут на паркете.

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