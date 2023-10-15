Ожидается, что Дюрэнт, Букер и Бил примут участие в домашней игре против «Портленда»
Большое трио «Финикса» Девин Букер, Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил сыграет в третьем предсезонном матче команды – завтра дома против «Портленда».
Об этом сообщил главный тренер Фрэнк Вогель. Перед второй игрой он заявлял то же самое, но Бил не вышел на паркет из-за проблем со спиной.
В дебютном матче за «Санз» Бил отметился 11 очками при 3 из 5 с игры за 14 минут на паркете.
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