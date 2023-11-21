Диллон Брукс о «Мемфисе»: «Это похоже на бывшую девушку. Вы не узнаете, насколько она хороша, пока она не уйдет»

Форвард « » накануне матча против своей бывшей команды высказался об уходе из « ».

«Это похоже на бывшую девушку. Вы не узнаете, насколько она хороша, пока она не уйдет.

Я не думаю о прошлом. Я здесь строю будущее с этими ребятами. Я здесь еще на три года, а потом еще на несколько лет. Я хочу, чтобы «Рокетс» вернулись в плей-офф и стали одной из лучших команд», – сказал Брукс.