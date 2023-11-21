Диллон Брукс о «Мемфисе»: «Это похоже на бывшую девушку. Вы не узнаете, насколько она хороша, пока она не уйдет»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс накануне матча против своей бывшей команды высказался об уходе из «Мемфиса».

«Это похоже на бывшую девушку. Вы не узнаете, насколько она хороша, пока она не уйдет.

Я не думаю о прошлом. Я здесь строю будущее с этими ребятами. Я здесь еще на три года, а потом еще на несколько лет. Я хочу, чтобы «Рокетс» вернулись в плей-офф и стали одной из лучших команд», – сказал Брукс.

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