Милош Павичевич: «За счет хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу»

Главный тренер « » Милош Павичевич заявил, что грамотная оборона стала ключом к победе над (90:87).

«Очень непростой матч, в заключительной четверти уступали восемь очков, но за счет хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу. В первую очередь именно из-за грамотной обороны, повторюсь, смогли нейтрализовать МБА и забить после этого свои броски.

Доволен тем, как выглядим в – за исключением пары матчей, где провалились. Но это связано со многими факторами – и переезды, и календарь, и уровень соперников. В остальном очень доволен», – сказал Павичевич.