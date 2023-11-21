Милош Павичевич: «За счет хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу»
Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич заявил, что грамотная оборона стала ключом к победе над МБА (90:87).
«Очень непростой матч, в заключительной четверти уступали восемь очков, но за счет хорошей защиты смогли вернуться и обеспечить победу. В первую очередь именно из-за грамотной обороны, повторюсь, смогли нейтрализовать МБА и забить после этого свои броски.
Доволен тем, как выглядим в Единой Лиге – за исключением пары матчей, где провалились. Но это связано со многими факторами – и переезды, и календарь, и уровень соперников. В остальном очень доволен», – сказал Павичевич.
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