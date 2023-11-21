Единая лига ВТБ. МБА – «Уралмаш», «Зенит» примет «Нижний Новгород»
Во вторник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МБА в столице примет екатеринбургский «Уралмаш», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «КСК Арена»
Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-4, Енисей – 7-4, Руна – 6-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 6-5, Астана – 5-5, МБА – 5-6, Уралмаш – 5-6, Парма – 4-7, Нижний Новгород – 3-7, Автодор – 3-8, Минск – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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