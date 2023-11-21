Единая лига ВТБ. МБА – «Уралмаш», «Зенит» примет «Нижний Новгород»

Теги результаты Зенит БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ МБА Уралмаш Баскетбол

Во вторник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

МБА в столице примет екатеринбургский «Уралмаш», санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

МБА – Уралмаш
Дата проведения
21 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Зенит – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
21 ноября, 20.00, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 8-2, Зенит – 7-4, Енисей – 7-4, Руна – 6-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Самара – 6-5, Астана – 5-5, МБА – 5-6, Уралмаш – 5-6, Парма – 4-7, Нижний Новгород – 3-7, Автодор – 3-8, Минск – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий