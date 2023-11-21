Максим Барашков: «У «Уралмаша» очень сбалансированная и в то же время непредсказуемая команда»

Форвард МБА Максим Барашков поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Уралмашем».

«У « » очень сбалансированная и в то же время непредсказуемая команда. Екатеринбуржцы на выезде обыграли «Зенит», но уступили «Астане». Готовимся предельно серьезно, уверен, легкой прогулки не получится. И нам, и уральцам нужна победа, никто не хочет уступать.

После победы над «Нижним» мы сейчас на эмоциональном и физическом подъеме, отлично себя чувствуем как на паркете, так и за его пределами. С каждым матчем мы прибавляем, стараясь добрать в тех аспектах, в которых нам немного не хватало на старте сезона», – считает Барашков.