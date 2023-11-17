Дражен Анзулович об «Уралмаше»: «Очень сильная физически команда»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча против « » в рамках лиги ВТБ.

«Нам нужно больше минут провести с качеством, которое удавалось показать в игре против «Нижнего». Старание и желание у нас было хорошее, но нас ждет очень тяжелая игра. «Уралмаш» – очень сильная физически команда, и нам нужно будет сыграть так же сильно, как и соперник. Плюс контролировать мяч.

Мы будем стараться выиграть. Таково наше желание. Но к такому желанию нужно еще и показать качество», – заявил Анзулович.