Крис Финч: «Рад, что болельщикам нравится игра Руди Гобера в этом сезоне»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч прокомментировал поддержку и скандирование болельщиков в адрес центрового команды .

«Я очень рад, что нашим болельщикам нравится игра Руди в этом сезоне.

Он играет на уровне символической сборной по защите, просто делает все, в том числе и всю грязную работу. И я думаю, что это действительно похоже на отклик у болельщиков, и я очень горжусь этим, я доволен», – сказал тренер.