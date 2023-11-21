Крис Финч: «Рад, что болельщикам нравится игра Руди Гобера в этом сезоне»

Теги Миннесота НБА Крис Финч Руди Гобер Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч прокомментировал поддержку и скандирование болельщиков в адрес центрового команды Руди Гобера.

«Я очень рад, что нашим болельщикам нравится игра Руди в этом сезоне.

Он играет на уровне символической сборной по защите, просто делает все, в том числе и всю грязную работу. И я думаю, что это действительно похоже на отклик у болельщиков, и я очень горжусь этим, я доволен», – сказал тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий