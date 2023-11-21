Руди Гобер: «Приятно, что болельщики ценят мои усилия»

Центровой «Миннесоты» после победного матча с « » (117:100) поблагодарил болельщиков за поддержку и скандирование в свой адрес.

«Всегда приятно получить немного любви. Стараюсь быть как можно лучше, и буду продолжать это делать. Но приятно, что болельщики ценят мои усилия. Стараюсь выкладываться на 200 процентов каждый вечер. Сегодня вечером снова смазал пару штрафных бросков, но что бы ни случилось, всегда буду выкладываться на 200 процентов. Поэтому спасибо», – сказал француз.

Гобер завершил матч с 16 очками при 7 из 7 с игры (2 из 7 с линии штрафных), 7 подборами и 2 блок-шотами,