«Бостон» поднялся на первую строчку в рейтинге лучших команд НБА после 4 недель регулярки, «Голден Стэйт» потерял 12 позиций
НБА представила обновленный Power Rankings в преддверии пятой игровой недели регулярного чемпоната-2023/24.
«Бостон» поднялся на первую строчку, «Милуоки» наверстал пять позиций, «Сакраменто» – десять, «Голден Стэйт» опустился на 12 пунктов.
Рейтинг команд НБА перед 5-й неделей регулярки-2023/24:
1. «Бостон» – 1 (на прошлой неделе – 4)
2. «Миннесота» – 2 (2).
3. «Филадельфия» – 3 (1).
4. «Денвер» – 4 (3).
5. «Оклахома» – 5 (6).
6. «Милуоки» – 6 (11).
7. «Сакраменто» – 7 (17).
8. «Нью-Йорк» – 8 (13).
9. «Даллас» – 9 (5).
10. «Майами» – 10 (9).
11. «Индиана» – 11 (10).
12. «Лейкерс» – 12 (15).
13. «Финикс» – 13 (16).
14. «Кливленд» – 14 (14).
15. «Хьюстон» – 15 (8).
16. «Новый Орлеан» – 16 (21).
17. «Орландо» – 17 (9).
18. «Атланта» – 18 (12).
19. «Голден Стэйт» – 19 (7).
20. «Торонто» – 20 (18).
21. «Бруклин» – 21 (20).
22. «Клипперс» – 22 (22).
23. «Чикаго» – 23 (23).
24. «Юта» – 24 (24).
25. «Мемфис» – 25 (29).
26. «Сан-Антонио» – 26 (25).
27. «Портленд» – 27 (26).
28. «Шарлотт» – 28 (27).
29. «Вашингтон» – 29 (28).
30. «Детройт» – 30 (30).
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