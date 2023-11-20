«Бостон» поднялся на первую строчку в рейтинге лучших команд НБА после 4 недель регулярки, «Голден Стэйт» потерял 12 позиций

представила обновленный Power Rankings в преддверии пятой игровой недели регулярного чемпоната-2023/24.

« » поднялся на первую строчку, «Милуоки» наверстал пять позиций, «Сакраменто» – десять, «Голден Стэйт» опустился на 12 пунктов.

Рейтинг команд НБА перед 5-й неделей регулярки-2023/24:

1. «Бостон» – 1 (на прошлой неделе – 4)

2. « » – 2 (2).

3. « » – 3 (1).

4. «Денвер» – 4 (3).

5. «Оклахома» – 5 (6).

6. « » – 6 (11).

7. «Сакраменто» – 7 (17).

8. «Нью-Йорк» – 8 (13).

9. «Даллас» – 9 (5).

10. «Майами» – 10 (9).

11. «Индиана» – 11 (10).

12. «Лейкерс» – 12 (15).

13. «Финикс» – 13 (16).

14. «Кливленд» – 14 (14).

15. «Хьюстон» – 15 (8).

16. «Новый Орлеан» – 16 (21).

17. «Орландо» – 17 (9).

18. «Атланта» – 18 (12).

19. «Голден Стэйт» – 19 (7).

20. «Торонто» – 20 (18).

21. «Бруклин» – 21 (20).

22. «Клипперс» – 22 (22).

23. «Чикаго» – 23 (23).

24. «Юта» – 24 (24).

25. «Мемфис» – 25 (29).

26. «Сан-Антонио» – 26 (25).

27. «Портленд» – 27 (26).

28. «Шарлотт» – 28 (27).

29. «Вашингтон» – 29 (28).

30. «Детройт» – 30 (30).