«Буллс» заявили, что вопрос с Заком Лавином и сотрудником клуба урегулирован. Баскетболист отказался от интервью и отдернул руку члена PR-команды

Теги происшествия Чикаго НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

По словам главного тренера «Чикаго» Билли Донована, конфликтная ситуация с участием Зака Лавина и директора команды по связям с общественностью после отказа от интервью «урегулирована внутри клуба».

Сразу после недавней игры с «Майами» Лавин направился в раздевалку, когда его партнеры праздновали победу. Камеры также засняли, как он отдернул руку от Бет Эслер, директора по связям с общественностью «Буллс», когда она пыталась организовать послематчевое интервью.

Лавин объяснил инцидент «недопониманием».

«Просто не поняли друг друга с PR-командой. У нас все в порядке. Нам с «Майами» снова играть через несколько дней. Я лучше отпраздную в раздевалке», – сказал тогда звездный защитник.

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4 комментария

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Поникший Руй
Как Билли Донован столько лет держится в НБА главная загадка человечества
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VKing24
Интересно, что сможет получить Чикаго в обмен на Лавина...

Хотя вдруг, кто-то расщедрится и отдаст пол царства, как за Рудика Гобера
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Van
Типичное "Не бито, не крашено" от мира НБА
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