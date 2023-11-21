«Буллс» заявили, что вопрос с Заком Лавином и сотрудником клуба урегулирован. Баскетболист отказался от интервью и отдернул руку члена PR-команды
По словам главного тренера «Чикаго» Билли Донована, конфликтная ситуация с участием Зака Лавина и директора команды по связям с общественностью после отказа от интервью «урегулирована внутри клуба».
Сразу после недавней игры с «Майами» Лавин направился в раздевалку, когда его партнеры праздновали победу. Камеры также засняли, как он отдернул руку от Бет Эслер, директора по связям с общественностью «Буллс», когда она пыталась организовать послематчевое интервью.
Лавин объяснил инцидент «недопониманием».
«Просто не поняли друг друга с PR-командой. У нас все в порядке. Нам с «Майами» снова играть через несколько дней. Я лучше отпраздную в раздевалке», – сказал тогда звездный защитник.
Хотя вдруг, кто-то расщедрится и отдаст пол царства, как за Рудика Гобера