«Что я могу сделать? Вы хотите, чтобы я бросал штрафные?». Симоне Пьяниджани накричал на журналиста

Главный тренер «Цедевиты-Олимпии» Симоне Пьяниджани на пресс-конференции после победы над « » (95:91) вступил в конфликт с журналистом, который во время вопроса упомянул репутацию тренера.

«Что я могу сделать? Вы хотите, чтобы я бросал штрафные? Мы играем без двух разыгрывающих. Что вы можете сказать о моей репутации? Моя репутация не может играть.

Моя репутация – это хорошо работать и строить проект. Мне не нужно никому демонстрировать свою репутацию. Я здесь для того, чтобы работать.

Не говорите мне, что делать. Я сам знаю. Когда мы отстаем на 20 очков, это потому, что мы проигрываем.

Если вы смотрели игру, в первой половине мы смазали семь лэй-апов и данк в быстром прорыве. Что мне нужно сделать, чтобы мои игроки не мазали данки? Мы семь раз промахнулись с линии штрафных.

Сколько команд проигрывали с разницей в 30 очков в Евролиге? Димтирис Итудис виноват в том, что «Фенербахче» иногда может проиграть с разницей в 25-30 очков? У них глубокий состав, даже несмотря на травмы. Это нормально. Мы никогда не проигрываем с разницей в 30 очков. Я не знаю, как мы сыграем послезавтра, но это не потому, что мы не готовились к матчу.

Я сказал, что выигрывал титулы. Это было более 20 лет назад. До того, как я стал главным тренером «Сиены», я выигрывал титулы с молодежными командами, 7 титулов в Италии. Может быть, я что-то знаю? Дело не в том, что я что-то выиграл и я лучше Желько Обрадовича. Желько – номер один в истории. Они проиграли «Игокее», они проиграли нам, это нормально, это спорт», – заявил Пьяниджани.