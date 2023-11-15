Еврокубок. «Вулвз» – «Венеция», «Бешикташ» сыграет с «Лондон Лайонс» и другие матчи

В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Литовский клуб «Вулвз» примет итальянскую «Венецию», турецкий «Бешикташ» сыграет с британским «Лондон Лайонс».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 7-0, Бешикташ Турция – 5-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2, Лондон Лайонс Великобритания – 4-2, Вулвз Литва – 3-2, Ховентуд Испания – 3-4, Прометей Украина – 3-4, Венеция Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-6, Гамбург Германия – 0-6.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-0, Клуж Румыния – 5-1, Ульм Германия – 5-2, Бурк Франция – 5-2, Тренто Италия – 3-3, Арис Греция – 3-4, Литкабелис Литва – 3-4, Будучность Черногория – 2-5, Тюрк Телеком Турция – 1-6, Шленск Польша – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.