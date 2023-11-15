Еврокубок. «Вулвз» – «Венеция», «Бешикташ» сыграет с «Лондон Лайонс» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Цедевита-Олимпия Бешикташ Гран-Канария Шленск Рейер Венеция Клуж Тренто Гамбург Лондон Лайонс Вулвз Баскетбол

В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Литовский клуб «Вулвз» примет итальянскую «Венецию», турецкий «Бешикташ» сыграет с британским «Лондон Лайонс».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Вулвз Литва  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «Siemens Arena»
Онлайн матча

Бешикташ Турция  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Цедевита Олимпия Словения  –  Гамбург Германия
Дата проведения
15 ноября, 20.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 7-0, Бешикташ Турция – 5-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2,  Лондон Лайонс Великобритания – 4-2, Вулвз Литва – 3-2, Ховентуд Испания – 3-4, Прометей Украина – 3-4, Венеция Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-6, Гамбург Германия – 0-6.

Группа B

Тренто Италия  –  Клуж Румыния
Дата проведения
15 ноября, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Шленск Польша
Дата проведения
15 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-0, Клуж Румыния – 5-1, Ульм Германия – 5-2, Бурк Франция – 5-2,  Тренто Италия – 3-3, Арис Греция – 3-4, Литкабелис Литва – 3-4, Будучность Черногория – 2-5, Тюрк Телеком Турция – 1-6, Шленск Польша – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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