Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» – «Партизан», «Црвена Звезда» примет «Морнар Бар»

Теги результаты Партизан Цедевита-Олимпия Црвена Звезда Адриатическая лига Морнар Бар Баскетбол

В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

Словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с сербским «Партизаном», сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Морнар Бар».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

Цедевита Олимпия – Партизан
Дата проведения
20 ноября, 19.30
Онлайн матча

Црвена Звезда – Морнар Бар
Дата проведения
20 ноября, 22.00
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-2, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-4, Мега Сербия – 4-4,  Задар Хорватия – 4-4, Борац Чачак Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 3-5, Цибона Хорватия – 3-5, КРКА Словения – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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