Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» – «Партизан», «Црвена Звезда» примет «Морнар Бар»

В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

Словенская «Цедевита-Олимпия» сыграет с сербским «Партизаном», сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Морнар Бар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-2, Партизан Сербия – 5-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Студентски центар Черногория – 4-4, Мега Сербия – 4-4, Задар Хорватия – 4-4, Борац Чачак Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 3-5, Цибона Хорватия – 3-5, КРКА Словения – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-6, Сплит Хорватия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.