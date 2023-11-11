Адриатическая лига. ФМП – «Цедевита-Олимпия», «Будучность» примет «Сплит»

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Сербский клуб ФМП примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» сыграет с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 5-1, Будучность Черногория – 5-1, Партизан Сербия – 5-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Мега Сербия – 3-3, Задар Хорватия – 3-3, ФМП Сербия – 3-3, Борац Чачак Сербия – 3-4, Сплит Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.