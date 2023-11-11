Адриатическая лига. ФМП – «Цедевита-Олимпия», «Будучность» примет «Сплит»
В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.
Сербский клуб ФМП примет словенскую «Цедевиту-Олимпию», черногорская «Будучность» сыграет с хорватским «Сплитом».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.00, «Košarkaška dvorana FMP»
- Дата проведения
- 11 ноября, 21.00
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 5-1, Будучность Черногория – 5-1, Партизан Сербия – 5-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-2, Студентски центар Черногория – 4-3, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Мега Сербия – 3-3, Задар Хорватия – 3-3, ФМП Сербия – 3-3, Борац Чачак Сербия – 3-4, Сплит Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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